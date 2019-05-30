Видео: здесь были счастливы Брэдд Питт и Дженнифер Энистон

В калифорнийском городе Беверли-Хиллз продается имение, некогда принадлежавшее супружеской чете Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mansion Global.
Дом с четырьмя спальнями, построенный в 1934 году, оценили в 49 миллионов долларов. Участники рынка ожидали, что владелец запросит большую цену — 56 миллионов долларов. По крайней мере, на видео, которое можно посмотреть ниже, указана именно такая цена - 56 млн!
«Мы официально решили зафиксировать цену ниже 50 миллионов, основываясь на ценах недавних продаж, — пояснила порталу риелтор Сьюзан Смит, занимающаяся реализацией объекта. — Мы не прощупываем рынок, а продаем дом по реальной цене».
Энистон и Питт, состоявшие в браке в 2000 — 2005 годах, приобрели имение в 2001-м за 12,5 миллиона долларов. Они провели масштабный ремонт главного дома, построили на территории теннисный корт и гостевой коттедж. В 2006-м особняк перепродали крупному американскому финансисту. Сумма сделки тогда составила 22,5 миллиона долларов.
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