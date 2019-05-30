Фото: Эстония запустит в космос два спутника, сделанные руками студентов

Первый спутник, получивший название Koit ("Заря") отправится на орбиту вместе с ракетой "Союз" с космодрома "Восточный" 5 июля в 7:50 по эстонскому времени. Второй спутник Hämarik ("Сумерки") выведет на орбиту ракета "Вега" 5 сентября. Спутники будут поддерживать связь с наземной станцией, которая будет построена также этим летом.

Необычность этого проекта, прежде всего, в том, что он студенческий. За пять лет в Таллиннском техническом университете к нему приложили руку порядка 200 человек, а на данный момент вплотную занимаются около 50. И это не только студенты, бакалавры или докторанты: среди занятых в проекте есть один семиклассник и один девятиклассник.

Спутник ФОТО: Boriss Timofejev

Сегодня же состоялось символическое событие - подписание договора между ТТУ и ИТ-компанией Dalet о разработке программного обеспечения по обработке фотографий со спутника и управлению с земли.

Само по себе создание спутника обошлось сравнительно недорого, эта сумма исчисляется несколькими тысячами евро. "Основная статья расходов - это билет на ракету. Она составляет порядка ста тысяч евро. Частично эту сумму платит университет, частично - спонсоры. Мы получили скидку, потому что ракета типа "Вега" полетит впервые, а значит есть риски", - рассказывает глава отдела космоса ТТУ Рауно Гордон.

Рауно Гордон ФОТО: Boriss Timofejev

Сам спутник представляет собой небольшую коробку с радио, аккумулятором, камерами, бортовым компьютером и солнечными панелями. Ожидается, что на орбите он продержится пару лет, прежде чем сгорит от космического излучения. Основная задача спутника - делать детальные фотографии земной поверхности.

"Делаем, чтобы знать, как делать и в следующий раз сделать лучше", - охарактеризовал цель проекта Гордон, добавив, что пока говорить о том, чтобы сделанные спутником фотографии как-то использовать или куда-то продать, еще рано.

"Во-первых, это учебный проект университета с участием студентов; во-вторых, это научный проект, позволяющий отрабатывать технологии. В третьих, это имиджевый проект создания уверенности в себе: мы как бы говорим себе, что сможем и это", - пояснил председатель совета директоров Datel AS Урмас Кылли.

Тем не менее, по словам Кылли, это вовсе не значит, что деньги спускаются в трубу.

"Деньги, потраченные на проект, вернутся. У нас есть свой собственный план разработок, на базе которого будем реализовывать следующие технические решения", - сказал он.

"Раннее предупреждение, возможность отслеживать перемещение в точностью до миллиметра. Смещение здания, например. Мы сможем увидеть это до того, как в здании появятся трещины. Из космоса можно охватить территорию, которую обычными методами невозможно определить", - перечислил Кылли потенциальные применения.

На вопрос о потенциале использования спутников в шпионских целях Кылли улыбается в усы. "Разведывательные спутники запускают те страны, которые имеют крупную разведывательную структуру и организации с глобальными интересами. У Эстонии, к сожалению или к счастью, глобальных амбиций такого рода нет. Точность информации с этого спутника оставляет желать - в интернете полно фотографий лучшего качества, по сравнению с этой камерой", - говорит он, добавляя что этот спутник никоим образом не может представлять угрозы для кого-либо.

Что дальше? Каков реальный потолок развития космической сферы в Эстонии? Спутники такого рода запускали ведущие мировые космические державы 40-50 лет назад. Сейчас уже студенты вуза собирают штуку, способную делать то же самое, говорит Кылли.

"Нужно поддерживать знания на уровне новейших технологий. В какой-то момент сможем решать задачи своими силами, не покупая информацию у NASA. Главное богатство Эстонии - это наши головы. Так что это очень правильное направление. Нахождение на передовой технического прогресса поможет нам в будущем", - уверен представитель Datel.