Камеры у торгового центра «Кристийне» выписывают по 25 штрафов в день

За пару недель на основании данных записей камер контроля скорости на перекрестке таллиннских улиц Тулика, Эндла и Сыпрузе штрафы получили сотни водителей.
В мае этого года камеры на перекрестке у торгового центра «Кристийне» зафиксировали свыше 600 нарушений, 200 из которых были связаны с проездом на запрещающий сигнал светофора, передает Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.
«В целом можно сказать, что установка камер себя оправдала, так как ранее число нарушений на перекрестке было значительно выше», - сообщила дорожный полицейский Теа Прикк.
По ее словам, 600 нарушений в течение мая – все-таки слишком много, и полиция будет стремиться к тому, чтобы нарушения не совершались вовсе.
За проезд на красный свет сумма штрафа фиксированная - 40 евро, но в случае нарушения скоростного режима сумма зависит от скорости, основная часть штрафов составила 9-18 евро.