Вот это компенсация! Банк Эстонии целый год будет выплачивать бывшему президенту по 8000 евро в месяц

Ардо Ханссон. ФОТО: Mihkel Maripuu / POSTIMEESM/SCANPIX BALTICS

Зарплата Ардо Ханссона составляет 10 200 евро и с этой суммы высчитывается компенсация. Ограничение деятельности состоит в запрете работать в коммерческих банках и у партнеров по финансовой политике центрального банка. Целью введения ограничений является предотвращение конфликта интересов, поскольку покидающий должность президента центрального банка владеет информацией о финансовом секторе Эстонии и Европы и финансовой политике Европейского центрального банка.

Согласно правилам Европейского центрального банка, для избежания конфликта интересов для членов совета Европейского центрального банка действуют ограничения на деятельность. По эстонскому законодательству, запреты на деятельность могут быть введены только в том случае, если человеку выплачивается компенсация все время, что он подвергается ограничениям.

Если во время ограничения на деятельность бывший президент центрального банка нарушит запрет, за это банк потребует у него выплатить штраф, размер которого сопоставим с размером компенсации. У совета центрального банка есть право при учете обстоятельств уменьшить размер штрафа. Если бывший президент центрального банка начнет работать в Банке Эстонии, компенсация будет уменьшена так, чтобы зарплата вместе с компенсацией не превышала начальный размер компенсации.