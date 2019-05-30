Чт, 30.05.2019
Безопасная восточная граница – это самоокупаемая инвестиция. Таави Рыйвас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция ищет пропавшую в Ида-Вирумаа 17-летнюю девушку

Полиция ищет пропавшую в Ида-Вирумаа 17-летнюю девушку

1

17-летняя Марита.

ФОТО: Ida prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Мариты, которая ушла из дома в Кивиыли во вторник утром, 28 мая, и до сих пор не вернулась. Девушка может находиться в Таллинне. 

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми девушки, собрали разную информацию о местах, где она может находиться, и проверили разные адреса, но местонахождение Мариты пока установить не удалось. Ее мобильный телефон выключен.

Politsei palub abi Kiviõlis kadunud 17-aastase Marita leidmiseks.

ФОТО: Ida prefektuur

Ее рост примерно 158 см, она стройного телосложения. И Мариты покрашенные в красный цвет волосы до плеч, она носит серьги в губе и в носу. На ней были черная куртка и черные джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Мариту после 28 мая или имеют информацию о ее местонахождении, сообщить об это по номеру 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ