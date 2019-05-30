Ассанжа перевели в тюремную больницу: он ослаб и с трудом разговаривает

По словам представителей заключенного, за семь недель, проведенных в тюрьме Белмарш, здоровье Ассанжа продолжало ухудшаться, он сильно потерял в весе, а решение властей тюрьмы перевести его в больничный блок говорит «само за себя». Адвокат Пер Самуэльсон заявил, что Ассанж настолько болен, что не в состоянии даже поддерживать полноценный разговор, передает NEWSru.

Адвокат Ассанжа Гарет Пейрс сообщил, что его подзащитный не смог участвовать в судебном заседании по делу о его экстрадиции в США по причине болезни, сообщает DW. «Ему действительно совсем не хорошо», - добавил Пейрс. Судья Эмма Арбутнот подтвердила факт плохого самочувствия Ассанжа. Следующее заседание суда по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США назначено на 12 июня.

Напомним, британские власти 11 апреля арестовали основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Убежище в диппредставительстве Эквадора Ассанж попросил, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательствах и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа.

Британские власти, в свою очередь, выдали ордер на арест Ассанжа из-за того, что он нарушил условия освобождения под залог - в тот момент, когда Ассанж обратился к Эквадору с просьбой о политическом убежище, английский суд как раз рассматривал запрос на его экстрадицию в Швецию.

Однако, получив возможность выйти под залог, Ассанж скрылся на территории посольства Эквадора. После задержания основателя WikiLeaks в апреле 2019 года британский суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы.

После этого американское Министерство юстиции обнародовало еще 17 пунктов уголовного обвинения против Ассанжа. Среди них - незаконная публикация имен секретных источников, «которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру, а также силам Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане». Это имена местных жителей, а также журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и политических диссидентов.

Помимо этого в вину основателю WikiLeaks вменили сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Брэдли (Челси) Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США. По мнению Минюста, эта информация должна была быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу другого иностранного государства. При этом Ассанж «подстрекал и заставлял» Мэннинга доставать эти данные для WikiLeaks.

Кроме того, беседы Мэннинга и Ассанжа свидетельствуют о том, что основатель WikiLeaks хотел взломать зашифрованное значение пароля на компьютерах Министерства обороны США, подключенных к системе секретного протокола правительственной сети Соединенных Штатов (SIPRNet). Эта сеть используется для передачи секретных документов и сообщений. В связи с этим Ассанжу также предъявили обвинения в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.