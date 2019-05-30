Чт, 30.05.2019
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  • Инцидент на улице: подозрительная женщина обратилась к ребенку со странным предложением

Инцидент на улице: подозрительная женщина обратилась к ребенку со странным предложением

Фото иллюстративное.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Tartu Postimees напоминает родителям: детей стоит предупредить не только о том, чтобы они не брали от посторонних людей сладости, но стоит быть настороже, если незнакомый человек вдруг начинает заманивать ребенка с помощью домашнего животного.

Сегодня около четырех часов дня в Тарту на улице Кастани к десятилетнему мальчику, который шел из школы домой, подошла женщина и стала предлагать ребенку бесплатно взять котенка.

Мальчика на контакт с ней не пошел, только вежливо отказался. Женщина отправилась дальше, видимо, искать очередного ребенка.

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