Инцидент на улице: подозрительная женщина обратилась к ребенку со странным предложением

Tartu Postimees напоминает родителям: детей стоит предупредить не только о том, чтобы они не брали от посторонних людей сладости, но стоит быть настороже, если незнакомый человек вдруг начинает заманивать ребенка с помощью домашнего животного.
Сегодня около четырех часов дня в Тарту на улице Кастани к десятилетнему мальчику, который шел из школы домой, подошла женщина и стала предлагать ребенку бесплатно взять котенка.
Мальчика на контакт с ней не пошел, только вежливо отказался. Женщина отправилась дальше, видимо, искать очередного ребенка.