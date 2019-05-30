Йозинг: почему выбор продуктов скуден, а ассортимент алкоголя широк?

Директор Института конъюнктуры Эстонии Марье Йозинг удивляется тому, что в сельских продуктовых магазинах выбор продуктов питания, как правило, скуден, зато ассортимент алкоголя всегда широк, пишет Postimees.
"Рациональным мышлением я этого понять не могу. Почему в магазине должно быть, к примеру, больше четырех сортов водки. Остальные бутылки же просто собирают пыль", - сказала Йозинг на пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе в Министерстве социальных дел.
Мнение Йозинг опирается на исследование алкогольного рынка, проведенное Институтом конъюнктуры, где приводятся следующие цифры: в магазинах Эстонии в среднем представлено 56 видов отечественной и 67 видов заграничной водки. "В некоторых магазинах она занимает целую стену", - говорит Йозинг. Для сравнения, 20 лет назад в магазинах Эстонии было 32 вида водки эстонского производства и 9 - импортного.
Ассортимент пива еще шире. По состоянию на прошлый год в магазинах Эстонии продавалось в среднем 126 сортов эстонского и 112 сортов импортного пива. Но это, по крайней мере, можно понять, поскольку видов пива действительно намного больше, к тому же, на прилавках добавилось крафтовое пиво.
Из исследования выясняется, что число магазинов и мест общепита с правом продажи спиртного растет год от года. Всего число лицензий на продажу алкоголя за год возросло на 7%, почти достигнув 8500. "Порой кажется, что лицензию получают просто на всякий случай", - сказала Йозинг.
В понедельник Институт конъюнктуры и Министерство социальных дел ознакомили с ежегодным исследованием, из которого выяснилось, что жители Эстонии в прошлом году потребили в среднем 10,1 литра абсолютного алкоголя на душу населения, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Несмотря на этот спад, Йозинг считает потребление слишком высоким.