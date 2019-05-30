Игрок и руководитель ФК "Силламяэ" получили четырехлетние дисквалификации за обман и попытку давления на судей

Двое представителей выступающего в Третьей лиге чемпионата Эстонии по футболу ФК "Силламяэ" получили четырехлетние дисквалификации за обман и попытку повлиять на судей, передает официальная страница Эстонского футбольного союза.
Ираклий Торинава и Ирфан Аметов, по результатам заседания Дисциплинарной комиссии ЭФС лишены на четыре года права заниматься любой футбльной деятельностью. К дисквалификации привел инцидент, который случился 18 мая сего года в матче первенства Третьей лиги (пятого по силе дивизиона страны) между ФК "Силламяэ" и "Пайде-4". Силламяэсцы использовали игрока, который не имел права играть в данной встрече, причем данный игрок вышел на поле под чужим именем. После того, как данный факт стал известен ЭФС, клуб из Силламяэ пытался оказать давление на судей, исказить факты и спрятать вещественные доказательства проступка.
Кроме дисквалификаций Аметова и Торинавы ФК "Силламяэ" лишен трех очков и наказан штрафом в 300 евро.