Чт, 30.05.2019
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  • Игрок и руководитель ФК "Силламяэ" получили четырехлетние дисквалификации за обман и попытку давления на судей

Игрок и руководитель ФК "Силламяэ" получили четырехлетние дисквалификации за обман и попытку давления на судей

FC Sillamäe logo.

ФОТО: EJL

Двое представителей выступающего в Третьей лиге чемпионата Эстонии по футболу ФК "Силламяэ" получили четырехлетние дисквалификации за обман и попытку повлиять на судей, передает официальная страница Эстонского футбольного союза.

Ираклий Торинава и Ирфан Аметов, по результатам заседания Дисциплинарной комиссии ЭФС лишены на четыре года права заниматься любой футбльной деятельностью. К дисквалификации привел инцидент, который случился 18 мая сего года в матче первенства Третьей лиги (пятого по силе дивизиона страны) между ФК "Силламяэ" и "Пайде-4". Силламяэсцы использовали игрока, который не имел права играть в данной встрече, причем данный игрок вышел на поле под чужим именем. После того, как данный факт стал известен ЭФС, клуб из Силламяэ пытался оказать давление на судей, исказить факты и спрятать вещественные доказательства проступка.

Кроме дисквалификаций Аметова и Торинавы ФК "Силламяэ" лишен трех очков и наказан штрафом в 300 евро.

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