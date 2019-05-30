Муж убитой учительницы прокомментировал освобождение юного стрелка

В 2014 году потерявший жену во время стрельбы в Паалалиннаской школе Ааво Сарап сказал, что он не будет как-либо протестовать против освобождения Вахура Руута, передает Sakala. «Мою жену это не вернет, а ненависть и вражда мне в дальнейшей жизни не помогут», - сказал он.
Решение о досрочном освобождении Вахура Руута можно оспорить в течение 15 дней, но этой возможностью не собирается воспользоваться Ааво Сарап. «Если прокурор будет протестовать, а я нет, - сказал он. - Мне от этого легче не станет, если молодой человек будет сидеть в тюрьме».
По словам Сарапа, он уже в то время не возлагал всю вину за случившееся на 15-летнего подростка, а видел проблему и в семье ребенка. «Молодой человек сломал себе жизнь, пусть он сейчас искупит свою вину и чем меньше он будет находится в тюрьме, тем лучше он оттуда выйдет», - считает вдовец.
Вируский уездный суд решил досрочно освободить приговоренного к девяти годам за убийство учительницы Вахура Руута.