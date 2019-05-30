Чт, 30.05.2019
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Прокуратура о причине смерти военнослужащего на полигоне: это не преступление

Учения на центральном полигоне.

ФОТО: Karl Heinrich Arras/kaitseväe peastaap

Причиной смерти военнослужащего на центральном полигоне Сил обороны в феврале этого года не было преступление, прокуратура завершила начатое для расследования производство.

13 февраля из огнестрельного оружия военнослужащий 1-й пехотной бригады получил тяжелое ранение и позже в тот же день скончался в больнице. По словам пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры, для выяснения обстоятельств смерти было начато уголовное производство. В ходе него было найдено подтверждение, что причиной смерти не было преступление и уголовное производство было прекращено, сообщает BNS.

Напомним, что 13 февраля этого года на центральном полигоне Сил обороны в результате несчастного случая 27-летняя младший лейтенант 1-й пехотной бригады получила тяжелое ранение, которое было нанесено из ее собственного служебного оружия.

Трагически погибший офицер начала свою службу в Силах оборонах в 2014 году солдатом срочной службы, после прохождения срочной службы и недолгой службы младшим унтер-офицером она поступила в Высшую военную школу Сил обороны, окончив ее в 2018 году.

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