Совесть замучила: гражданин Эстонии признался в убийстве спустя 18 лет

Отбывающий наказание за нарушение Закона об оружии в Голландии гражданин Эстонии признал себя виновным в убийстве в 2001 году голландского кикбоксера, сообщает Postimees.
По данным газеты Telegraaf, 46-летний гражданин Эстонии раскаялся в том, что 18 лет назад застрелил боксера в центре Алкмара.
Мотивы убийства пока неизвестны, но есть сведения, что убитый был связан с наркогруппировкой и хранил у себя деньги членов банды.
В пятницу эстонец должен будет предстать перед судом Голландии. Пока неизвестно, сделал ли он чистосердечное признание официально, но следственная группа уже допросила его.