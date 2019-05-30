Фото: внезапно влетевший в машину камень чуть не убил водителя
Из-за халатности работающего на Eesti Raudtee газонокосильщика могла произойти настоящая трагедия: отлетевший от косилки камень попал в боковое стекло проезжающего мимо автомобиля и пролетел в десяти сантиметрах от головы водителя, пишет Virumaa Teataja.
Инцидент произошел в Раквере на железнодорожном переезде Нортсу-теэ вчера около 10.45.
«Вдруг раздается грохот, весь салон усыпан осколками, а я ничего не понимаю, - вспоминает случившееся водитель Аарне. - Сильно испугался. Бокового стекла нет, оно разбилось на тысячи осколков. Камень пролетел максимум в десяти сантиметрах от моей головы».
Камень отлетел из-под газонокосилки, с помощью которой рабочий подстригал траву возле железной дороги. Рабочий вызвал на место представителя своей фирмы.
Аарне сказал, что поскольку у него есть страхование каско и машина нужна для работы, поэтому надо поторопиться с ремонтом, возмещение материального ущерба уже второстепенный вопрос. Больше его возмутило другое: по его словам, рабочий ничего не знал о требованиях безопасности, он нарушил все элементарные правила безопасности. «У триммера должна быть соответствующая защита и направление триммера должно быть такое, чтобы камни не летели в произвольном направлении. В данном случае жертвой стал я, но камень мог полететь в детскую коляску или куда угодно. Это общественное и людное место, но никаких ограничений, говорящих о проведении опасных работ не было», - говорит он.
«Работники Eesti Raudtee подстригали траву возле перехода в Раквере. По несчастному стечению обстоятельств в триммер попал камень, который взлетел в воздух и попал в окно проезжающего автомобиля. Приносим извинения пострадавшему и мы готовы при детальном выяснении обстоятельств компенсировать ему нанесенный ущерб. Безопасность для Eesti Raudtee находится в приоритете и требования по безопасности соблюдаются в отношении всех работ. Точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе внутреннего расследования», - прокомментировало предприятие.