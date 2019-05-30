Михаил Стальнухин предлагает нарвским депутатам не закрывать муниципальные гимназии

Депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин на сегодняшнем заседании горсобрания заявил: он добился того, что министр образования Майлис Репс готова пересмотреть договор о строительстве государственной гимназии в Нарве, допустив сохранение муниципальных гимназий, где обучение не будет полностью переведено на эстонский язык. Депутаты горсобрания ему не поверили.
Оказывается, министерство не против
В Нарве работают шесть муниципальных школ, в которых есть гимназическая ступень обучения, а также Ваналиннаская государственная школа, в которой также есть старшие классы. Договор о создании в Нарве государственной гимназии предполагал, что город может оставить в своих школах не более 20% старшеклассников, а всех остальных перевести в госгимназию.
Михаил Стальнухин рассказал, что 13 мая в правительстве прошло совещание, в котором участвовали премьер-министр Юри Ратас и министр образования Майлис Репс.
“И выяснилась удивительная вещь - нам говорят, что строительство государственной гимназии возможно только при отказе от всех муниципальных гимназий. Оказалось, что нет, министерство образования согласно, чтобы в городе остались муниципальные гимназии, кроме одной. Нам говорили, что в противном случае город будет лишен поддержки на развитие основных школ. Оказалось, что нет”, - сказал на заседании горсобрания Михаил Стальнухин.
По его словам, 17 мая он участвовал в совещании директоров нарвских школ, и все они заявили, что для поддержания высокого уровня образования, им нужно сохранить гимназическое звено.
27 мая вопрос вновь обсуждался в министерстве, после чего 29 мая министр Майлис Репс направила в Нарву письмо о том, что готова пересмотреть договор с городом.
По словам депутата Стальнухина, в любом случае станет основной школой Кесклиннаская гимназия, поскольку новая госгимназия будет построена буквально в нескольких метрах от нее. В госгимназию уйдут старшеклассники из нынешней Эстонской гимназии и Ваналиннаской государственной школы.
“Остальные гимназии мы можем сохранить”, - заявил Михаил Стальнухин.
По его словам, ученики и их родители смогут “голосовать ногами” - выбрать обучение на эстонском языке, с языковым погружением (в госгимназии) или частично на русском языке (в муниципальных гимназиях).
Таким образом, учителя сохранят работу, ученики и родители - возможность выбора гимназии, а город по-прежнему сможет рассчитывать на государственное пособие для развития своих школ.
“На мой взгляд, это идеальный вариант”, - резюмировал Стальнухин.
После чего намекнул, что, может быть, кто-то среди городских властей намеренно мешал развитию русскоязычного образования.
Почему такой приступ доброты?
Нарвских депутатов удивил рассказ Михаила Стальнухина, о том, что позиция министерства вовсе не такая, какой ее считали последние годы.
“Напомню, что договор предполагал 20% гимназистов оставить в муниципальных школах, - заметил депутат Юрий Рауд Михаилу Стальнухина. - Вы говорите, что министр вдруг прозрела. На момент переговоров нас кто-то здесь обманывал на уровне города и министерство действительно не ставило таких условий? Или все же, это было условие, и вас сейчас обманывают?”
“Я предположу, что речь могла идти о торговле. Это не магазин с фиксированной ценой, а рынок, - ответил Михаил Стальнухин. - Вам продавец говорит цену, но он уже готов, что вы сбросите цену на треть, а вы вдруг соглашаетесь. Есть интересы города, а их никто не отстаивал”.
По словам Стальнухина, именно благодаря тому, что он начал отстаивать интересы города, министерство согласилось на изменение договора.
Нарвские депутаты: что-то здесь не так
Михаил Стальнухин считает, что если в городе останется только одна государственная гимназия, в десятый класс будут идти не около 50% выпускников девятых классов, как сейчас, а только процентов десять. Для остальных 90% нарвских школьников среднее, а значит и высшее образование будет недоступно из-за плохого знания эстонского языка.
В то же время, Стальнухин считает, что при сохранении муниципальных гимназий государственной гимназии вряд ли удастся набрать больше одной параллели.
Нарвских депутатов мотивация министра образования в данной ситуации очень смутила. Представители и правящей коалиции, и оппозиции отмечали: при сохранении муниципальных гимназий выходит, что государство тратит большие деньги на строительство новой гимназии, которая будет пустовать.
Зампред горсобрания Елена Пахомова, прочитав письмо от Майлис Репс, и вовсе не увидела в нем согласия на сохранение муниципальных гимназий.
Майлис Репс предложила в своем письме некоторые поправки к договору о создании в Нарве госгимназии. Один из пунктов предполагает, что город может сохранить гимназические классы, только если в них будет не менее 30 учеников. Из других пунктов можно предположить, что гимназическое звено в муниципальных школах все-таки закрывается. Но однозначно понять, какую судьбу министр предлагает муниципальным гимназиям Нарвы, из ее письма сложно.
Другой заместитель председателя горсобрания Лариса Оленина назвала предложение пересмотреть договор провокационным. По ее словам, это грозит разрывом договора, и нарвским гимназистам, желающим получать современное образование на эстонском языке, придется ездить на учебу в Силламяэ, Кохтла-Ярве или Йыхви.
Позицию городского Отдела культуры очень осторожно озвучила заместитель заведующей этим отделом и руководитель городской Службы образования Лариса Дегель: пока есть действующий договор, Отдел культуры должен его выполнять, но вновь открывшиеся факты нужно изучить.
“Но нужно помнить, что в данный момент с договором связаны определенные финансовые последствия, - добавила Лариса Дегель. - Предполагаются инвестиции государства в Кесклиннаскую гимназию в размере 5 миллионов евро и 2,5 миллионов на Эстонскую гимназию, а также есть некоторые второстепенные проекты, которые тоже завязаны на этот договор”.
Михаил Стальнухин предлагал коллегам по горсобранию принять в первом чтении решение о пересмотре договора с Министерством образования, но полное принятие решения на время отложить. И в это выигранное время начать новые переговоры с министерством, добиваясь более хороших условий для Нарвы.
Но поскольку ни один из городских депутатов с ним не согласился, Стальнухин снял свое предложение с повестки заседания и обещал снова внести его, когда у него на руках будет однозначно понятная позиция министра образования Майлис Репс.