Михаил Стальнухин предлагает нарвским депутатам не закрывать муниципальные гимназии

По словам Стальнухина, именно благодаря тому, что он начал отстаивать интересы города, министерство согласилось на изменение договора.

Нарвские депутаты: что-то здесь не так

Михаил Стальнухин считает, что если в городе останется только одна государственная гимназия, в десятый класс будут идти не около 50% выпускников девятых классов, как сейчас, а только процентов десять. Для остальных 90% нарвских школьников среднее, а значит и высшее образование будет недоступно из-за плохого знания эстонского языка.

В то же время, Стальнухин считает, что при сохранении муниципальных гимназий государственной гимназии вряд ли удастся набрать больше одной параллели.

Нарвских депутатов мотивация министра образования в данной ситуации очень смутила. Представители и правящей коалиции, и оппозиции отмечали: при сохранении муниципальных гимназий выходит, что государство тратит большие деньги на строительство новой гимназии, которая будет пустовать.

Зампред горсобрания Елена Пахомова, прочитав письмо от Майлис Репс, и вовсе не увидела в нем согласия на сохранение муниципальных гимназий.

Майлис Репс предложила в своем письме некоторые поправки к договору о создании в Нарве госгимназии. Один из пунктов предполагает, что город может сохранить гимназические классы, только если в них будет не менее 30 учеников. Из других пунктов можно предположить, что гимназическое звено в муниципальных школах все-таки закрывается. Но однозначно понять, какую судьбу министр предлагает муниципальным гимназиям Нарвы, из ее письма сложно.

Другой заместитель председателя горсобрания Лариса Оленина назвала предложение пересмотреть договор провокационным. По ее словам, это грозит разрывом договора, и нарвским гимназистам, желающим получать современное образование на эстонском языке, придется ездить на учебу в Силламяэ, Кохтла-Ярве или Йыхви.

Позицию городского Отдела культуры очень осторожно озвучила заместитель заведующей этим отделом и руководитель городской Службы образования Лариса Дегель: пока есть действующий договор, Отдел культуры должен его выполнять, но вновь открывшиеся факты нужно изучить.

“Но нужно помнить, что в данный момент с договором связаны определенные финансовые последствия, - добавила Лариса Дегель. - Предполагаются инвестиции государства в Кесклиннаскую гимназию в размере 5 миллионов евро и 2,5 миллионов на Эстонскую гимназию, а также есть некоторые второстепенные проекты, которые тоже завязаны на этот договор”.

Михаил Стальнухин предлагал коллегам по горсобранию принять в первом чтении решение о пересмотре договора с Министерством образования, но полное принятие решения на время отложить. И в это выигранное время начать новые переговоры с министерством, добиваясь более хороших условий для Нарвы.