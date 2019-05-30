Освобождение школьного стрелка: прокуратура взяла время на обдумывание

Пресс-секретарь Вируское окружной прокуратуры сказал BNS, что прокуратура проанализирует аргументы суда и и затем примет решение по возможному обжалованию.

Вируский уездный суд принял решение о досрочном освобождении 19-летнего Вахура Руута, сообщил пресс-секретарь суда. В начале мая состоялось заседание суда, на котором обсуждалось досрочное освобождение Руута; ни тюрьма, ни прокуратура не предоставили ни одного веского аргумента против возможности досрочного освобождения. Решение суда можно обжаловать в течение 15 дней.

Руут отбывает с октября 2014 года девятилетнее заключение за убийство и незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами. Как отметил секретарь суда, наказание за преступление, совершенное несовершеннолетним, не может превышать 10 лет тюрьмы.

Суд подчеркнул, что наказание, к которому приговорен Руут, не сокращено и он не освобожден от наказания — меняется только вид отбытия наказания. Окончательно освобожденным от отбывания наказания считается человек, который успешно отбыл испытательный срок, если он во время этого испытательного срока не совершил нового преднамеренного преступления и выполняет все предусмотренные надзором за поведением условия и назначенные ему обязанности. „Тем самым Вахур Руут должен отнестись к назначенному ему испытательному сроку и сопутствующим ему обязанностям со всей серьезностью“,- говорится в постановлении суда.

Испытательный срок Руута продлится до 27 октября 2023 года. В течение первых 24 месяцев испытательного срока он должен выполнить ряд обязанностей, в том числе поступить на работу или встать на учет в кассе по безработице в течение двух недель после освобождения из тюрьмы; в случае необходимости начать лечение у психиатра, продолжать частичную семейную терапию, продолжительность которой назначит уголовный надзиратель.

Закон дает возможность досрочно освободить за совершенное несовершеннолетним преступление первой ступени, если заключенный отбыл по крайней мере половину назначенного ему срока. При вынесении решения о досрочном освобождении суд учитывает обстоятельства преступления, личность обвиняемого, биографию до совершения преступления и поведение во время отбытия наказания, а также условия жизни и последствия освобождения.

Суд указал на то, что Руут рос в неполной семье, где существовали определенные строгие правила и обязанности, в том числе ожидания того, что учиться следует только на пятерки. В качестве методов воспитания использовалось и физическое наказание — если оценки были плохими, не было выполнено домашнее задание или за непослушание наказывали ремнем.

„Тем самым в семье сложилось убеждение, что одним из возможных решений конфликта с другим человеком является физическое насилие. По мнению суда, на момент совершения преступления Руут был молодым человеком с несформировавшимся мировоззрением, самообладание и адекватность которого в оценке своих действий были заторможены. Однако во время тюремного заключения была проделана большая работа относительно семейных отношений, и обе стороны приложили усилия для изменения ситуации“,- говорится в постановлении суда.

Тюрьма охарактеризовала поведение Руута во время заключение как позитивное.

Суд учел тот факт, что на момент совершение преступления Руут был 15-летним, у которого не было опыта решения проблем.