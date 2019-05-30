Фото: президент Кальюлайд встретилась с принцессой Великобритании

Президент Керсти Кальюлайд и находящаяся в Эстонии в четверг с визитом принцесса Великобритании Анна обсудили ситуацию безопасности, сотрудничество и развитие технологий.
Президент Кальюлайд и принцесса Анна во врем встречи обсудили общую ситуацию безопасности, вклад Великобритании в дислоцированную в Эстонии боевую группу союзников и сотрудничество в зарубежных операциях, сообщила канцелярия президента.
Речь на встрече шла также об общем развитии Эстонии в течение последних 25 лет, развитие технологий и цифрового государства, а также также перспективы распространения опыта Эстонии.
„С Великобританией нас связывает тесное военное сотрудничестве уже со времен Освободительной войны. Общее участие в сложных зарубежных миссиях создало также основы для сотрудничества в дислоцированной в Эстонии боевой группе союзников, что в свою очередь дало бесценные уроки для НАТО в вопросах обороны всего нашего региона“,- сказала президент Кальюлайд.
Принцесса Анна является почетным полковником находящегося сейчас в Эстонии британского гусарского полка в составе боевой группы НАТО, в ходе визита принцесса посещает дислоцированных в Тапа солдат полка.