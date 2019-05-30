Шесть тяжелых ДТП на одном месте: на опасном перекрестке появился долгожданный знак
Насколько известно редакции Pärnu Postimees, на перекрестке улиц Нийду и Оя в Пярну в этом году произошло два тяжелых ДТП. В прошлом году их было четыре. Большинство аварий происходили, поскольку знак «Стоп» остается незамеченным. Сейчас долгожданный большой знак установили.
Специалист по дорожному движения горуправы Тоомас Таммела сказал, что перекресток сейчас получил более заметный знак, чем был ранее. Также будет обновлена дорожная разметка. Пока этому мешает дождливая погода.