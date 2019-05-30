Чт, 30.05.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Шесть тяжелых ДТП на одном месте: на опасном перекрестке появился долгожданный знак

Шесть тяжелых ДТП на одном месте: на опасном перекрестке появился долгожданный знак
Фото!

1

ДТП на перекрестке Нийду и Оя в Пярну. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

Насколько известно редакции Pärnu Postimees, на перекрестке улиц Нийду и Оя в Пярну в этом году произошло два тяжелых ДТП. В прошлом году их было четыре. Большинство аварий происходили, поскольку знак «Стоп» остается незамеченным. Сейчас долгожданный большой знак установили.

Специалист по дорожному движения горуправы Тоомас Таммела сказал, что перекресток сейчас получил более заметный знак, чем был ранее. Также будет обновлена дорожная разметка. Пока этому мешает дождливая погода.

Новый знак «Стоп» на перекрестке Нийду и Оя. 

ФОТО: Mailiis Ollino

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ