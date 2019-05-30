Правительство Австрии впервые возглавила женщина

Впервые в австрийской истории женщина стала временным канцлером республики до выборов в нижнюю палату парламента.
Впервые пост канцлера Австрии заняла женщина. Им стала 69-летняя председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет занимать должность канцлера до досрочных выборов в Национальный совет. Об этом после консультаций с лидерами партий 30 мая заявил президент Александер Ван дер Беллен, передает Korrespondent.
"Я уполномочиваю госпожу председателя сформировать новое правительство. Она будет первой канцлером Австрийской Республики. Я рад представить вам Бригитте Бирляйн", - заявил он.
Напомним, ранее в Австрии впервые объявили вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Созыв экстренного заседания парламента стал результатом правительственного кризиса в Австрии.
По итогам голосования назначили досрочные выборы в сентябре и начали формировать временное правительство..