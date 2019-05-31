Газоны обрызгали ядом: жители Пеэтри боятся за здоровье детей и домашних животных

По траве, обрызганной запрещенными в нескольких странах веществами, беззаботно гуляли дети и домашние животные. Местные жители заподозрили неладное, когда на газонах появились желтовато-коричневые пятна, пишет Postimees.
В начале этой недели жители Пеэтри заметили, что во всем поселке трава у придорожных фонарей, камней и ограждений сделалась желтой. Поскольку странные пятна, возникшие под действием солнца, образовывали слишком четкие узоры, обеспокоенные местные жители позвонили в волостную управу Раэ. Выяснилось, что в середине мая в Пеэтри проводился уход за дорогами, и обслуживающая фирма вместо того, чтобы подстричь газон вокруг столбов использовал для защиты от сорной травы содержащий глифосат гербицид Rodeo XL.
После разбрызгивания яда должно пройти от пяти до десяти дней, прежде чем растения пожелтеют, поэтому местные жители узнали об использовании яда только сейчас, пару недель спустя, когда гербицид уже не такой свежий.
В закрытой группе жителей поселка в Facebook обработка ядовитым веществом вызвала бурные обсуждения. Люди возмущены и разочарованы действиями волости. Особое недовольство вызвало то, что гербицидом обрызгали и газоны перед школами, и в то время, когда яд был еще свежим, некто и не предполагал, что, гуляя с маленькими детьми или с домашними животными по траве, следует быть осторожнее.
"Как можно разрешать использовать такой яд, если здесь так много собак и семей с маленькими детьми?" - возмущается жительница Пеэтри Кристель Сийтам. Она опасается, что ее собака, гуляя по обрызганной ядом траве, может принести гербицид в дом. А дома у Сийтам маленький ребенок, который ползает по полу и именно сейчас - когда у него режутся зубы - постоянно тянет руки в рот.
Обеспокоены и другие владельцы животных. Трое из них утверждали в группе, что именно в последние пару недель у их собак был понос. Жаловались и на рвоту у собак и на то, что под шерстью у животных в последнее время появилась перхоть. Сейчас уже невозможно установить, произошло ли это под влиянием яда, однако известно, что собаки любят обнюхивать именно столбы и придорожные ограждения.
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