Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

«У меня сложнейшее заболевание васкулит,воспаление сосудов, после которого — спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом», — заявила Слуцкая. Она порадовалась, что смогла преодолеть невзгоды и сохранить физическую форму даже при приеме гормональных препаратов.
Экс-фигуристка отметила, что ей придется принимать лекарства каждый день до конца жизни. «Чтобы контролировать [заболевание], мне нужно принимать таблетки. Если не принимать, я умру. Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом», — подытожила она.
Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Спортивную карьеру она завершила в 2006 году.