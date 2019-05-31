Из Таллинна откроют три новых прямых полета

Авиакомпания airBaltic открывает из Таллинна новые прямые полеты: в субботу, 1 июня, вылетит первый самолет в Малагу, 2 июня - в Копенгаген и 3 июня - в Брюссель.
Еще до открытия первого полета Таллинн - Малага, авиакомпания обратила внимание на высокий спрос в Эстонии на это направление и заранее продлила его оперирование и на зимний период 2019 года. В период с октября по декабрь полеты из Таллинна в Малагу будут проходить один раз в неделю.
Кроме того, из Таллина airBaltic предлагает прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также удобные стыковочные рейсы через Ригу.
С 13 декабря текущего года airBaltic объявила о запуске дополнительного прямого полета из Таллинна в Зальцбург, Австрия. Сезонный полет начнет работать с 21 декабря 2019 года.
Для того, что бы подробнее рассказать о своих планах в Эстонии, ознакомить со своим новым, состоящим из 18 различных блюд меню, которое станет доступным пассажирам из Таллинна, а также представить свой новый самолет Airbus A220 - 300 который останется обслуживать прямые полеты из Эстонии, airBaltic приглашает представителей медиа Эстонии на встречу, которая пройдет в здании Таллиннского аэропорта 6 июня в 15.00. На мероприятии предложим Вам попробовать наше новое меню на борту нового самолета. Свой выбор понравившегося блюда сможете сделать до вечера 3 июня по адресу https://www.airbaltic.com/meal. Дополнительная информация и регистрация на мероприятие: eesti_meedia@airbaltic.lv. Для русскоязычной медиа можем предложить так же русскоязычного представителя.