Серхио Рамос объяснил причины конфликта с "Реалом" и остался в клубе

«Ходило слишком много слухов о моем будущем, и я хотел бы выразить свою приверженность клубу. Мои отношения с президентом – как у отца с сыном.

Я не собираюсь покидать клуб и хочу завершить здесь карьеру. С Флорентино у нас отношения, как у отца с сыном, но даже в рамках таких отношений иногда случаются конфликты.

Мы не обсуждали деньги, и я намерен откровенно поговорить об этом с президентом.

Есть предложение из Китая, и если бы я не хотел [остаться], то это альтернатива, но сейчас у меня контракт с «Реалом», который я планирую отработать. Было слишком много спекуляций, и я хотел прояснить этот вопрос.

Слишком много дешевых разговоров о Рамосе и его желании заработать больше денег. Я женюсь через две недели, поэтому хочу закрыть этот вопрос.

Я намерен построить новый «Реал» вместе с президентом. У меня еще достаточно сил, чтобы выступать за клуб, а как долго это продлится? Я не знаю... 2 года, 4 года, 6 лет. Когда придет время двигаться дальше, я сделаю это. Но туда, где мне никогда не придется встретиться с «Реалом».

Я расстроен тем количеством разной информации в медиа, основанной на этом эпизоде. Мои отношения с президентом в целом являются хорошими, но, как и в любых других отношениях, случаются взлеты и падения.