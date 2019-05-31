Департамент запретил ввоз 23 000 российских товаров в Эстонию

Налогово-таможенный департамент проинформировал Департамент здоровья об импортируемых посылках, в отношении которых возникли подозрения. «В ходе действий, предшествующих рыночному надзору, в страну не допустили 75% товаров. Чтобы защитить европейский рынок и здоровье населения, мы препятствуем попаданию опасных и не соответствующих требованиям товаров, которые могут нанести вред здоровью и привести к отравлениям», - сказала главный специалист отдела химической безопасности Натали Промет.

Среди запрещенных товаров шесть различных видов косметики, которые содержат запрещенный в ЕС с 2015 года консервант изобутилпарабен, а также 3052 различных биоцида и не соответствующих требованиям химиката, у которых отсутствовали какие-либо данные об их составе и способах применения.