"Нас просто-напросто обманули!" Оставшиеся без повышения зарплат спасатели готовятся к акциям

Спасатели чувствуют себя обманутыми правительством и обещают при необходимости начать акции, чтобы добиться повышения зарплат, говорится в обращении Профсоюза работников спасательной сферы.
Rus.Postimees публикует перевод обращения в полном объеме:
«Несмотря на то, что спасателям неоднократно обещали, что скоро их работа будет достойно оплачиваться, премьер-министр Юри Ратас 29.05.2019 заявил в Рийгикогу, что поднять зарплаты спасателям невозможно. И это несмотря на данное ранее - и попавшее в коалиционный договор! - обещание поднять зарплаты спасателей до среднего уровня по Эстонии. С учетом этого спасателям кажется, что их просто-напросто обманули! Решение правительства обнулило весь как утверждалось «небывалый»рост зарплат и может повлечь за собой новую волну уходов с работы.
Для жителей Эстонии это бы неизбежно означало снижение уровня безопасности, конечный результат которого сегодня сложно предсказать. Профсоюз работников спасательной сферы считает, что обещания нужно выполнять. Спасатели свои обещания выполняют: мы работаем самоотверженно и от души, и это доказывает высочайший рейтинг доверия со стороны населения. Исходя из сказанного, спасатели ждут от представителей власти решительных действий и четкого решения ситуации. При необходимости мы начнем акции, чтобы добиться повышения зарплат».