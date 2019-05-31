"Нас просто-напросто обманули!" Оставшиеся без повышения зарплат спасатели готовятся к акциям

«Несмотря на то, что спасателям неоднократно обещали, что скоро их работа будет достойно оплачиваться, премьер-министр Юри Ратас 29.05.2019 заявил в Рийгикогу, что поднять зарплаты спасателям невозможно. И это несмотря на данное ранее - и попавшее в коалиционный договор! - обещание поднять зарплаты спасателей до среднего уровня по Эстонии. С учетом этого спасателям кажется, что их просто-напросто обманули! Решение правительства обнулило весь как утверждалось «небывалый»рост зарплат и может повлечь за собой новую волну уходов с работы.