Антонио Конте решил возродить утраченную славу "Интера"

Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом не уточняется.

Ранее сообщалось, что Конте заключит с «Интером» 3-летнее соглашение на 36 миллионов евро.

Последним местом работы Конте был «Челси». Ранее он возглавлял сборную Италии и «Ювентус».

Накануне «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти, который проработал в команде два года.

Антонио Конте прокомментировал свое назначение в миланский клуб.

«Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Своей работой постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и директорами.

Выбрал «Интер», потому что это клуб с прочным фундаментом, высокими амбициями и богатой историей. Я впечатлен открытостью клуба и желанием вернуть «Интеру» былое величие», — сказал Конте.