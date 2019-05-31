Пт, 31.05.2019
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Антонио Конте решил возродить утраченную славу "Интера"

Antonio Conte.

ФОТО: LEE SMITH / REUTERS

«Интер» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером команды.

Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом не уточняется.

Ранее сообщалось, что Конте заключит с «Интером» 3-летнее соглашение на 36 миллионов евро.

Последним местом работы Конте был «Челси». Ранее он возглавлял сборную Италии и «Ювентус».

Накануне «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти, который проработал в команде два года.

Антонио Конте прокомментировал свое назначение в миланский клуб.

«Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Своей работой постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и директорами.

Выбрал «Интер», потому что это клуб с прочным фундаментом, высокими амбициями и богатой историей. Я впечатлен открытостью клуба и желанием вернуть «Интеру» былое величие», — сказал Конте.

В прошедшем сезоне «Интер» занял в чемпионате Италии 4-е место, а в Лиге Европы дошел до 1/8 финала.

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