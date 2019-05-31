Новый старейшина Ласнамяэ поддержал закрытие Лаагна-теэ ради съемок боевика

По его мнению, благодаря съемкам фильма вырастет международная известность Таллинна, а столица и государство получат дополнительные финансовые поступления в виде нескольких миллионов евро, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

По словам старейшины, речь идет об уникальной возможности, но для властей закрытие одной из главных магистралей города станет серьезным вызовом: «В первую очередь, конечно, придется реорганизовать работу городского транспорта».