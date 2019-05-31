Новый старейшина Ласнамяэ поддержал закрытие Лаагна-теэ ради съемок боевика

Новый старейшина Ласнамяэ, центрист Андрес Вяэн поддержал идею закрытия движения по Лаагна-теэ в Таллинне ради съемок шпионского боевика Кристофера Нолана.
По его мнению, благодаря съемкам фильма вырастет международная известность Таллинна, а столица и государство получат дополнительные финансовые поступления в виде нескольких миллионов евро, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
По словам старейшины, речь идет об уникальной возможности, но для властей закрытие одной из главных магистралей города станет серьезным вызовом: «В первую очередь, конечно, придется реорганизовать работу городского транспорта».
Чтобы выдать разрешение на закрытие дороги Лаагна на столь длительный период - по данным СМИ, речь идет о четырех неделях - Таллиннский транспортный департамент должен детально проанализировать последствия этого шага. Ведомство обсудит этот вопрос на следующей неделе.