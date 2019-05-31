Опрос: на какой ремонт тратится больше всего времени и денег

Есть виды ремонтных работ, которые практически каждый владелец жилья в состоянии сделать и без привлечения профессионалов. Но некоторые виды ремонта представляют собой значительные испытания на прочность.

Опрос, в котором приняли участие более 1000 человек, показал, что домовладельцы больше всего боятся укладки паркета. Это, по данным исследования, занимает много времени, а также является самым дорогостоящим, так как требует, на исправление допущенных в процессе укладки ошибок, дополнительных инвестиций в размере около 744 евро, пишет realtor.com.