Михаил Идов: от «Оптимистов» и «Лета» – к «Юмористу»

Экстремальная форма космополитизма

– Ваши проекты объединяет интерес к советской истории: «Оптимисты» – об оттепели и реакции, «Юморист» – о застое, «Лето» – о выходе из застоя. Чем вас так привлекает прошлое?

– Я вас разочарую: часто то, что кажется стилем, оказывается всего лишь тем, что удалось продать. «Оптимисты» придуманы и написаны еще в 2010 году, до повального интереса к оттепели, до сериала «Оттепель». Сценарий «Лета» нам с женой предложили написать, когда мы уже сочинили «Юмориста». Однако были и другие проекты, действие которых происходит в наше время в разных концах земного шара. Мы не можем контролировать, что именно выходит на рынок и в каком порядке. Получилось, что я «мистер Советское Ретро» – но это особенность тайминга, не более. Сейчас я готовлю к съемкам два фильма, действие обоих происходит в наше время.

– Что это за фильмы, если не секрет?

– Англоязычный триллер, если все сложится, мы будем снимать весной в Канаде. Другой проект – русскоязычный, я хочу успеть снять его в этом году. Это история о юных московских космополитах, которые считают себя свободными, потому что носятся по всему миру, но Москва неминуемо их засасывает. Еще мы с Лилей (жена Михаила и соавтор его сценариев – Н.К.) пишем сценарий для сериала «Германия 1989». Это продолжение мировых хитов «Германия 1983» и «Германия 1986». К слову, Amazon нанял нас, потому что его сотрудники посмотрели наших «Оптимистов».

– В «Оптимистах» меня поразило целостное восприятия истории: там и Кубинская революция, и тренировки Гагарина, и президентская кампания Кеннеди, и Парижская конференция, где Хрущев орал на Эйзенхауэра, и Солженицын, и Аллен Гинзберг... И ведь это правда так и было – всё вместе. Откуда у вас такое восприятие?

– Особенности биографии, конечно. Видимо, такую оптику обеспечивает экстремальная форма космополитизма, к которой я пришел. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что не знаю, каково это – быть по-настоящему, всеми венами и аортами привязанным к какому-то куску земли. Наверняка это дает творческую подпитку, которую мне не получить. И это не связано ни с гражданством, ни с национальностью, мне что Израиль, что Марокко, грубо говоря... Мой патриотизм в отношении США обусловлен именно тем, что Штаты не делят людей по национальности, и он заканчивается там, где начинаются трампизм и попытки понять, кто у нас настоящий американец, а кто не очень. По биографии и роду деятельности я не люблю закрытые клубы. Планета маленькая, довольно глупо проводить время, разделяясь на маленькие группы.

– И «Оптимисты», и «Юморист» местами наводят на мысль об альтернативной истории. В одном интервью вы сказали: «От любого текста про оттепель, даже документального, неминуемо веет альтернативной историей: а как бы выглядел Советский Союз с открытыми границами? А с полурыночной экономикой?» Как вы думаете, возможны были точки бифуркации такие, чтобы СССР существовал и сегодня?

– Да, и такая точка – Хрущев. Если бы он не напорол ерунды в экономике... В политическом плане тогда готовились интереснейшие реформы, в СССР могли бы быть полуоткрытые границы и полурыночная экономика. Своего рода китайский вариант, да. Но Хрущев дал слабину в народном хозяйстве, сделал много такого, что людей легко было убедить его сместить. Кроме того, прогрессивные взгляды сочетались у Хрущева с фантастическим самодурством – он был визионером в одних областях и необразованным мужиком в других. Так что ничего этого не случилось – но размышлять о том, что могло бы случиться, очень интересно. На эту тему есть роман Олега Нестерова «Небесный Стокгольм»... Впрочем, не будем забывать, что именно Хрущев стоял за Будапештом 1956-го, а также за расстрелом рабочих в Новочеркасске. Идеализировать его не стоит.

– Кстати: герой «Юмориста» в ключевой сцене все-таки меняет историю?