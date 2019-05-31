На Олега Меньшикова подали в суд из-за квартиры

Речь идет об апартаментах площадью 171 квадратный метр в центре Москвы. «Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году», — рассказали изданию в суде, уточнив, что Светлана Савицкая и ее супруг Владимир были собственниками данной недвижимости в девяностые годы. Затем супруги развелись, при этом имущество они не делили.

«Случайно узнав, что экс-супруг скончался еще в 1998 году, а квартиру в 2005-м приобрел Меньшиков, женщина решила через суд потребовать признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади», — пишет издание.

Источник Starhit в Хамовническом суде отмечает, что сам Меньшиков на слушаниях по делу ни разу замечен не был.