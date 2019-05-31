Пт, 31.05.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян

На Олега Меньшикова подали в суд из-за квартиры

Олег Меньшиков.

ФОТО: скриншот с сайта Starhit

Известный российский актер Олег Меньшиков оказался втянутым в судебную тяжбу из-за квартиры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на онлайн-издание Starhit, которое имеет свой источник в Хамовническом суде Москвы, где слушается дело.

Речь идет об апартаментах площадью 171 квадратный метр в центре Москвы. «Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году», — рассказали изданию в суде, уточнив, что Светлана Савицкая и ее супруг Владимир были собственниками данной недвижимости в девяностые годы. Затем супруги развелись, при этом имущество они не делили.

«Случайно узнав, что экс-супруг скончался еще в 1998 году, а квартиру в 2005-м приобрел Меньшиков, женщина решила через суд потребовать признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади», — пишет издание.

Источник Starhit в Хамовническом суде отмечает, что сам Меньшиков на слушаниях по делу ни разу замечен не был.

Ранее в СМИ сообщалось, что Олег Меньшиков имеет квартиру в одном из сталинских домов на Фрунзенской набережной - как раз в Хамовниках.

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