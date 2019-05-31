М-платежи стали популярными: В Эстонии mTasku пользуются десятки тысяч человек

За последний год разработанное Telia Eesti решение мобильного кошелька mTasku приобрело большую популярность: так, в начале мая количество пользователей превысило 40 000 человек. Годом ранее mTasku пользовались примерно 16 000 человек.

По словам директора подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, возможность добавлять в mTasku банковские и клиентские карты вызвало большой интерес, поскольку совершать повседневные покупки стало намного проще и быстрее. «Наличие в телефоне mTasku означает, что, чтобы зайти в кафе или в магазин, совсем не обязательно носить с собой кошелек, полный разных пластиковых карточек».