Экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова: Рейди-теэ еще строят, закрытие Лаагна-теэ приведет к пробкам

Бывший депутат Рийгикогу и экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова прокомментировала заявление нового главы администрации крупнейшего района Таллинна Андреса Вяэна, поддержавшего закрытие Лаагна теэ ради съемок шпионского боевика.
«Понятно, что летом на столичные дороги нагрузка меньше, но именно в летний период в городе проводится основной ремонт дорог. А с учетом того, что сейчас в Таллинне строят еще и Рейди-теэ, закрытие Лаагна-теэ вызвало бы серьезные пробки. Здорово, что в столице хотят снять большой фильм, но не могу сказать, стоит ли ради этого надолго закрывать одну из ключевых магистралей», - сказала в пятницу, 31 мая, Ольга Иванова порталу Rus.ERR.
Комментируя то, с какой легкостью Андрес Вяэн высказался в поддержку перекрытия Лаагна теэ, Иванова отметила, что в Таллинне его мало знают, и вообще он не политик, а технократ, который будет выполнять то, что ему скажут: «Я была удивлена, узнав, что центристы доверили ему руководство крупнейшим районом Таллинна».