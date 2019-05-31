Экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова: Рейди-теэ еще строят, закрытие Лаагна-теэ приведет к пробкам

«Понятно, что летом на столичные дороги нагрузка меньше, но именно в летний период в городе проводится основной ремонт дорог. А с учетом того, что сейчас в Таллинне строят еще и Рейди-теэ, закрытие Лаагна-теэ вызвало бы серьезные пробки. Здорово, что в столице хотят снять большой фильм, но не могу сказать, стоит ли ради этого надолго закрывать одну из ключевых магистралей», - сказала в пятницу, 31 мая, Ольга Иванова порталу Rus.ERR.