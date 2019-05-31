Одна из самых талантливых российских фигуристок завершила карьеру

Не хочется много писать, но это обдуманное решение, и я думаю, оно верное. В жизни перед нами часто встает сложный выбор, и я его сделала в сторону учебы.

Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни: это мои родители, тренеры (каждого, кто вложил в меня силы, душу и передал мне знания), друзья и, конечно же, болельщики, которые верили до последнего и поддерживали, несмотря ни на что.