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Одна из самых талантливых российских фигуристок завершила карьеру

ST PETERSBURG, RUSSIA  DECEMBER 22, 2017: Figure skater Polina Tsurskaya performs during the ladies' short programme at the 2018 Russian Figure Skating Championships. Alexander Demianchuk/TASS

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет, сообщает sports.ru.

«Все имеет свойство заканчиваться... Вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу. 

Не хочется много писать, но это обдуманное решение, и я думаю, оно верное. В жизни перед нами часто встает сложный выбор, и я его сделала в сторону учебы. 

Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни: это мои родители, тренеры (каждого, кто вложил в меня силы, душу и передал мне знания), друзья и, конечно же, болельщики, которые верили до последнего и поддерживали, несмотря ни на что.  

Всех люблю... Спасибо!» – написала Цурская. 

Полина является победительницей вторых юношеских Олимпийских игр, победительницей финала Гран-при среди юниоров-2015 года, победительницей первенства России среди юниоров (2015), бронзовым призером этапа Гран-при NHK Trophy. 

До 2018 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе, после чего перешла в ЦСКА к Елене Буяновой. 

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