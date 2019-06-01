Live: Ралли Португалии: сможет ли Тянак исправить утренние неприятности?

Утром Оттю не повезло: вышедшая частично из строя тормозная система "Тойоты" не позволила нашему раллисту проехать трассу на тех скоростях и поакзатьтакое время на которое фанаты рассчитывали. Тянак и Ярвеоя пробовали починить авто своими силами, но это удалось не совсем в полной мере. С каждым спецучастком Тянак терял преимущество перед конкурентами и к концу первой части раллийного дня преимущество Тянака на Яри-Матти Латвалой составило вместо вчерашних 17,3 сукнды, всего 5,1.