Тянак сохранил лидерство, но неприятности продолжаются

Днем у Тянака возникли проблемы с амортизаторами и 25 километров машина эстонца проехала с данной неисправностью. Фанатам "Тойоты", если честно, уже поднадоели технические провалы команды и рискованная езда Тянака, о чем в соцсетях болельщики и заявляли. Но, пока, Тянак лидер Ралли Португалии с отрывом в 4,3 секунды от Криса Мика и 9,3 секунды от Тьерри Нойвиля.