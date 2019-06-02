Пн, 3.06.2019
"Умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать". Майлис Репс

Отть Тянак выиграл Ралли Португалии

Несмотря на технические неполадки субботы, в воскресенье экипаж Оття Тянака и Мартина Ярвеоя сумел завоевать победу на основном соревновании португальского этапа.

Итоговое премиущество Оття Тянака над Тьерри Нойвилем составило около 20 секунд, а Крис Мик, который преследовал Тянака все сегодняшнее утро, на последнем спецучастке допустил ошибку пилотирования и потерял драгоценные секунды, не только потеряв надежду на победу, но и пропустив вперед Тьерри Нойвиля, а затем и Себастьяна Ожье

За победу Тянак получил 25 баллов,  которые вкупе с набранными дополнительными очками вплотную приблизили нашего гонщика к первому месту в зачете Кубка мира нынешнего сезона .

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ