Отть Тянак выиграл Ралли Португалии

Несмотря на технические неполадки субботы, в воскресенье экипаж Оття Тянака и Мартина Ярвеоя сумел завоевать победу на основном соревновании португальского этапа.
Итоговое премиущество Оття Тянака над Тьерри Нойвилем составило около 20 секунд, а Крис Мик, который преследовал Тянака все сегодняшнее утро, на последнем спецучастке допустил ошибку пилотирования и потерял драгоценные секунды, не только потеряв надежду на победу, но и пропустив вперед Тьерри Нойвиля, а затем и Себастьяна Ожье
За победу Тянак получил 25 баллов, которые вкупе с набранными дополнительными очками вплотную приблизили нашего гонщика к первому месту в зачете Кубка мира нынешнего сезона .