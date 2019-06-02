Отть Тянак выиграл Ралли Португалии

Итоговое премиущество Оття Тянака над Тьерри Нойвилем составило около 20 секунд, а Крис Мик, который преследовал Тянака все сегодняшнее утро, на последнем спецучастке допустил ошибку пилотирования и потерял драгоценные секунды, не только потеряв надежду на победу, но и пропустив вперед Тьерри Нойвиля, а затем и Себастьяна Ожье