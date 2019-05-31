Фото: полезные советы, как обустроить детскую для детей разного возраста

Даже дома детей подстерегает опасность: например, бытовая химия, мебель и горячие напитки могут стать большой проблемой. Дизайнер по интерьеру IKEA Байба Фрейя советует, как обустроить детскую с учетом возраста ребенка, чтобы она стала безопасной.
По словам руководителя IKEA по дизайну интерьера Байбы Фрейя, детская - одна из тех комнат в доме, интерьер которой меняется по мере взросления ребенка. «К дизайну детской важно подходить с учетом интересов ребенка и, обустраивая ее, нужно помнить, что и мебель, и аксессуары должны быть удобными, подходить по росту ребенка, чтобы он мог без проблем достать что-то с полки или из шкафа», - объясняет Фрейя.
Для обустройства детской специалист советует использовать мебель c особенным дизайном, которая протестирована и изготовлена специально для детей. «Мы в IKEA посвятили детям особенную серию изделий, которая отличается от нашей остальной мебели, при ее изготовлении используются другие материалы, краски и конструкции, чтобы обеспечить хорошую мебельную эргономику, прочность и безопасноть, - рассказала Фрейя. - Если в инструкции по установке комода написано, что его нужно прикрепить к стене с помощью специальных крепежных устройств, то это следует сделать обязательно.
Ребенку менее года
Главный предмет мебели у младенца в комнате - это, конечно, кроватка, которую можно регулировать по мере роста ребенка. «Как правило, кроватка новорожденного отрегулирована на самую большую высоту, чтобы его было легко достать оттуда, не напрягая лишний раз спину. Когда ребенок начинает пререворачитваться и садиться, то дно кроватки нужно спустить пониже, чтобы избежать падения малыша, - говорит дизайнер IKEA. - Когда ребенок вырастет, у кроватки можно будет снять боковую стенку, чтобы он мог сам из нее вылезать».
Дизайнер IKEA отмечает, что детская кроватка должна стоять в тени или же ее нужно защитить от яркого света занавеской - при этом важно, чтобы балдахин был на расстоянии не менее 40 см от кроватки. Чтобы было удобнее заниматься ребенком и легче убирать кроватку, рекомендуется оставить перед кроваткой около 70 см свободного места. Рядом с кроваткой лучше расположить пеленальный столик и комод, куда сложить детские вещи и прочие принадлежности.
Так как малыши довольно любопытны и уже с первых шагов пытаются до всего дотянуться и везде залезть, нужно использовать различные защитные средства. «Один из самых опасных элементов в детской - это электрические розетки, которые следует закрывать специальными заглушками», - говорит дизайнер IKEA. Есть специальная мягкая защита и от острых углов столов и шкафов. Такие накладки стоят совсем недорого.
Ребенку от года до трех
«Если при обустройстве комнаты для младенца важна кроватка и безопасность сна, то для маленьких исследователей вселенной комната должна быть еще более безопасной и целостной». Так, дизайнер IKEA советует приобрести кровать, которую можно удлинить по мере взросления ребенка – это удобно. Также немаловажно суметь правильно расставить мебель, например, разные предметы мебели должны находится друг от друга на расстоянии не менее 40 см, чтобы ребенок не смог застрять.
«Также стоит избегать таких дизайнерских решений, когда под окном стоит мебель, по которой ребенок может залезть на подоконник. То же самое касается и кровати у окна. Но если все же этого не избежать, рекомендуем использовать специальные крепления на окна, чтобы ребенок не мог сам открыть окно»,- говорит Фрейя. Лампы светильников не должны перегреваться, а вместо руло или жалюзи с петлевым механизмом использовать обычные тканевые шторы.
Рекомендуется использовать эргономичную детскую посуду, которая способствует обучению есть самостоятельно. Этому непростому процессу помогут и специальные детские стулья: они высокие и ребенок чувствует себя рядом с родителями тоже взрослым. «Теперь есть в продаже и стулья, которые крепятся к обеденным столам, что очень хорошо подходит для маленьких помещений», - говорит дизайнер IKEA.
Ребенку от трех до пяти
В этом возрасте важно, чтобы у ребенка было достаточно места на полу для игр с друзьями или родителями. «Для этого созданы современные емкости для хранения игрушек и кубиков, откуда ребенок сможет сам достать все необходимое, чтобы создать себе больше пространства для игры»,- говорит дизайнер IKEA. Так как в этом возрасте важны ролевые игры, то рекомендуется приобрести игрушечную кухню, например, для игры в ресторан.
В комнате ребенка, которому меньше пяти лет, нельзя использовать предметы декора, изготовленные из стекла. Также стоит избегать острых углов, либо использовать специальные насадки на них.