Фото: полезные советы, как обустроить детскую для детей разного возраста

По словам руководителя IKEA по дизайну интерьера Байбы Фрейя, детская - одна из тех комнат в доме, интерьер которой меняется по мере взросления ребенка. «К дизайну детской важно подходить с учетом интересов ребенка и, обустраивая ее, нужно помнить, что и мебель, и аксессуары должны быть удобными, подходить по росту ребенка, чтобы он мог без проблем достать что-то с полки или из шкафа», - объясняет Фрейя.

ФОТО: Ikea

Для обустройства детской специалист советует использовать мебель c особенным дизайном, которая протестирована и изготовлена специально для детей. «Мы в IKEA посвятили детям особенную серию изделий, которая отличается от нашей остальной мебели, при ее изготовлении используются другие материалы, краски и конструкции, чтобы обеспечить хорошую мебельную эргономику, прочность и безопасноть, - рассказала Фрейя. - Если в инструкции по установке комода написано, что его нужно прикрепить к стене с помощью специальных крепежных устройств, то это следует сделать обязательно.

Ребенку менее года

Главный предмет мебели у младенца в комнате - это, конечно, кроватка, которую можно регулировать по мере роста ребенка. «Как правило, кроватка новорожденного отрегулирована на самую большую высоту, чтобы его было легко достать оттуда, не напрягая лишний раз спину. Когда ребенок начинает пререворачитваться и садиться, то дно кроватки нужно спустить пониже, чтобы избежать падения малыша, - говорит дизайнер IKEA. - Когда ребенок вырастет, у кроватки можно будет снять боковую стенку, чтобы он мог сам из нее вылезать».

ФОТО: Ikea

Дизайнер IKEA отмечает, что детская кроватка должна стоять в тени или же ее нужно защитить от яркого света занавеской - при этом важно, чтобы балдахин был на расстоянии не менее 40 см от кроватки. Чтобы было удобнее заниматься ребенком и легче убирать кроватку, рекомендуется оставить перед кроваткой около 70 см свободного места. Рядом с кроваткой лучше расположить пеленальный столик и комод, куда сложить детские вещи и прочие принадлежности.

Так как малыши довольно любопытны и уже с первых шагов пытаются до всего дотянуться и везде залезть, нужно использовать различные защитные средства. «Один из самых опасных элементов в детской - это электрические розетки, которые следует закрывать специальными заглушками», - говорит дизайнер IKEA. Есть специальная мягкая защита и от острых углов столов и шкафов. Такие накладки стоят совсем недорого.

ФОТО: Ikea

Ребенку от года до трех