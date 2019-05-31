Фото: в Суурупи ждет нового хозяина приятный, светлый, только что построенный дом

В доме площадью 141 квадратных метра, расположенном на участке площадью 3154 квадратных метра есть все, необходимое для жизни. Тщательно и со вкусом отделанный интерьер светлого и уютного жилища производит впечатление уже на фотографиях.

ФОТО: KV.EE

Водноэтажном доме три спальни, кабинет, два туалета, баня, ванная комната и просторная открытая кухня-гостиная.

ФОТО: KV.EE

Территория вокруг дома благоустроена и обнесена деревянным забором. В то же время у нового владельца будет возможность продумать ландшафтный дизайн и и спроектировать сад по своему вкусу и усмотрению.

ФОТО: KV.EE

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В цену входит кухонная мебель со встроенной техникой, а, в случае желания и необходимости, и вся остальная мебель, запечатленная на фотография.