Пт, 31.05.2019
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Назначение Антонио Конте в "Интер" вызвало волну протестов в Италии

Antonio Conte.

ФОТО: John Walton / PA Wire/PA Images

Болельщики «Ювентуса» запустили на сайте Change.org петицию с требованием убрать звезду Антонио Конте с аллеи звезд на домашней арене туринского клуба.

49-летний итальянец — бывший игрок и главный тренер «Ювентуса». Сегодня он возглавил «Интер», принципиального соперника «старой синьоры».

«Конте поступил бы профессионально, если бы согласился принять «Наполи», «Рому» или «Милан».

«Интер» же пытался [c помощью кальчополи], к счастью, тщетно, разрушить нас и замарать нашу историю», — говорится в петиции, которую спустя несколько часов после размещения подписали более трех тысяч человек.

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