Назначение Антонио Конте в "Интер" вызвало волну протестов в Италии

«Конте поступил бы профессионально, если бы согласился принять «Наполи», «Рому» или «Милан».

«Интер» же пытался [c помощью кальчополи], к счастью, тщетно, разрушить нас и замарать нашу историю», — говорится в петиции, которую спустя несколько часов после размещения подписали более трех тысяч человек.