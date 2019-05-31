Назначение Антонио Конте в "Интер" вызвало волну протестов в Италии

Болельщики «Ювентуса» запустили на сайте Change.org петицию с требованием убрать звезду Антонио Конте с аллеи звезд на домашней арене туринского клуба.
49-летний итальянец — бывший игрок и главный тренер «Ювентуса». Сегодня он возглавил «Интер», принципиального соперника «старой синьоры».
«Конте поступил бы профессионально, если бы согласился принять «Наполи», «Рому» или «Милан».
«Интер» же пытался [c помощью кальчополи], к счастью, тщетно, разрушить нас и замарать нашу историю», — говорится в петиции, которую спустя несколько часов после размещения подписали более трех тысяч человек.