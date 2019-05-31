Эверест. ФОТО: Nirmal Purja / AP / Scanpix

Только за последнюю неделю при попытке взобраться на вершину Эвереста погибли 11 человек. Это почти вдвое больше, чем в среднем погибало там ежегодно в последнее десятилетие.

Такой всплеск смертности объясняют плохой погодой, неопытностью альпинистов, слишком большими очередями к вершине и даже возросшей конкуренцией между операторами, которые организуют восхождения.

Однако главная причина одна: наш организм просто не приспособлен к жизни в таких условиях. По мере приближения к вершине дышать становится всё сложнее, и на высоте около 8000 метров над уровнем моря начинается «мертвая зона»: концентрация кислорода в воздухе падает настолько, что наше тело в самом буквальном смысле слова начинает медленно умирать - клетка за клеткой.

Катастрофическая нехватка кислорода не только резко повышает риск инсульта или сердечного приступа, но и сильно притупляет чувства, замедляет реакции, мешает адекватно оценивать ситуацию и принимать правильные решения.

Но что же именно происходит?

«Пробежка с соломинкой во рту»

Наиболее комфортные условия для нашего организма - на морском побережье и в городах, расположенных на небольшом возвышении. Для сравнения: средняя высота Москвы над уровнем моря - около 130 м, Лондона - 20 м, Нью-Йорка - 57 м.

По мере набора высоты давление уменьшается, и в результате при дыхании в легкие попадает все меньше кислорода. На высоте примерно 3600 м (это выше, чем большинство альпийских горнолыжных курортов) каждый вдох дает организму примерно 60% от его привычного объема - и начинается кислородное голодание.

Вы не заметите, что дышать стало труднее, но у вас начнут проявляться первые признаки горной болезни: слабость, тошнота, головокружение, раздражительность.

В «мертвой зоне» кислорода в воздухе настолько мало, что дышать без специального снаряжения там практически невозможно. Анализы, взятые у четырех альпинистов на высоте 8000 метров, показали, что уровень кислорода в их крови был вчетверо ниже нормальных показателей.

«Такие цифры мы обычно наблюдаем у пациентов, находящихся при смерти», - поясняет изучавший анализы врач Джереми Виндзор, который сам принимал участие в восхождении на Эверест в 2007 году.

Чтобы поддерживать снабжение органов кислородом на привычном уровне, сердце начинает биться чаще - пульс может достигать 140 ударов в минуту. За счет этого резко возрастает риск инфаркта или инсульта.

Американский альпинист Дэвид Брешерс как-то сравнил восхождение на высоту 8 км с затяжной пробежкой, во время которой тебе приходится дышать через соломинку.

От кашля трескаются ребра

Существенно снизить риск помогает акклиматизация. Перед тем как отправиться покорять Эверест, альпинисты медленно приучают свой организм к горной болезни и экстремальным условиям «мертвой зоны».

Официальные рекомендации Принстонского университета предписывают не начинать пеший подъем в гору выше уровня 3000 метров и не подниматься больше, чем на 300 м ежедневно, делая суточный перерыв через каждые три дня.

Однако экспедиции на Эверест рассчитаны только на очень опытных альпинистов и начинаются из базового лагеря, который уже расположен на высоте больше 5000. Это выше любого из альпийских пиков, включая Монблан.

Чтобы хоть немного компенсировать кислородное голодание, организм начинает усиленно производить гемоглобин - белок красных клеток крови, который переносит по телу молекулы кислорода.

Кровь из-за этого становится вязкой, нагрузка на сердце увеличивается еще больше, а у некоторых альпинистов в легких начинает скапливаться жидкость - развивается так называемый высокогорный отек легких.

Помимо общей слабости и повышенной утомляемости, отек приводит к тому, что по ночам человек начинается задыхаться, а приступы удушающего кашля могут быть такими, что трескаются ребра. О том, чтобы продолжить восхождение, не может быть и речи: воздуха не хватает даже тогда, когда человек просто лежит без движения.

Слепота и галлюцинации

В «мертвой зоне» из-за катастрофической нехватки кислорода отекает мозг, что может привести уже не только к головокружению и рвоте. Становится невероятно трудно думать и принимать решения. Многие теряют аппетит, кто-то временно теряет зрение из-за «снежной слепоты».

Самое страшное - когда у людей развивается так называемый высокогорный психоз. Они теряют связь с реальностью и забывают, где находятся. У них начинаются слуховые и визуальные галлюцинации.

Известны случаи, когда альпинисты начинали скидывать с себя одежду (температура у вершины Эвереста составляет минус 20-30 градусов Цельсия) или разговаривать с воображаемыми друзьями.

Но даже у тех, кто остается в трезвом уме и здравой памяти, в «мертвой зоне» организм начинает попросту отказывать. Появляются проблемы со сном - становится сложно уснуть и так же сложно проснуться. Развивается мышечная атрофия, люди быстро теряют в весе.

Усталость и ослабленное зрение повышают риск падения с горы. Неспособность ясно мыслить и принимать решения грозят тем, что альпинист может легко сбиться с пути, забыть пристегнуть страховочный трос или не сообразить вовремя подготовить запас кислорода.

Именно поэтому покорители Эвереста стараются проходить «мертвую зону» как можно быстрее - последний бросок к вершине обычно совершается за один день.