Пт, 31.05.2019
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Борьба с приграничной торговлей алкоголем навредит Валга

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Маргус Лепик.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Если решение правительства о снижении алкогольного акциза принесет с собой уменьшение объема приграничной торговли, это, по словам валгаского волостного старейшины Маргуса Лепика, пойдет на пользу государству, но во вред Валга. В то же время, предприниматели ждут снижения акцизов на топливо, пишет Postimees.

Правительство решило с 1 июля снизить алкогольный акциз на 25%. После этого министр финансов Латвии сообщил, что снизить акциз планирует и Латвия. Тамошние продавцы хотят снижения акциза минимум на 23%. И может так случиться, что Эстония не одержит победу над приграничной торговлей, а алкоголь станет доступнее в обеих странах.  

Валга как приграничный город до сих пор снимал свою долю прибыли с гостей из соседнего государства, посещающих Эстонию ради т.н. водочного ралли. Волостной старейшина Маргус Лепик называет возможное снижение объемов приграничной торговли палкой о двух концах.

"Конечно, нас не обрадует, если удельный вес приграничной торговли уменьшится, что затрагивает город Валга. Удельный вес людей, которые потребляют здесь услуги, определенно уменьшится. С другой стороны, экономика государства нуждается в содействии. Если Валга извлекает прибыль от приграничный торговли, то для государства она вредна".

Снижение алкогольного акциза вывело на повестку дня и вопрос о снижении топливного акциза. Министр финансов Мартин Хельме говорил, что такое желание у министерства есть и анализ будет составлен к осени. Валгаский предприниматель транспортного сектора и политик Центристской партии Аллайн Карусе ждет от своей партии действий. Во время выборов в Рийгикогу в Южной Эстонии можно было увидеть плакаты партии с обещанием снижения топливного акциза.

"Если EKRE так мощно продавливает свои интересы, то и Центристская партия должна подняться и начать выполнять свои обещания. Ценовой класс топлива должен снизиться до уровня Латвии и Литвы. Поскольку наше транспортное предприятие совершает рейсы в Германию, все мы заправляемся топливом в Литве", - сказал Карусе.

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал, что в избирательной платформе партия заверила, что проанализирует возможности и при необходимости снизит акциз на топливо, и этой позиции центристы придерживаются и сейчас. 

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