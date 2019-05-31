Мэр Кылварт: никакой фильм не стоит коллапса на улицах столицы

«Полного перекрытия Лаагна-теэ мы допустить не можем. Мы готовы взвесить частичное перекрытие магистрали на более короткий срок, но подчеркну - полное перекрытие на месяц даже не будет обсуждаться, - заявил мэр Кылварт. - Понятно возможное позитивное влияние проекта на имидж Таллинна и страны в целом, понятны также и эмоции поклонников режиссера Нолана. Однако мы не можем допустить транспортного коллапса в столице, возникновения проблем с доступностью общественного транспорта и функционированием спасательных служб. Это означало бы тотальное усложнение жизни таллиннцев, и прежде всего – жителей Ласнамяэ и Пирита».