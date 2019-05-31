Узнайте, какое жилье предпочитают жители Эстонии

Размер жилой площади становится для людей все более важным фактором. С практической точки зрения, жилье с запасом – хорошая инвестиция. «Если уж вкладываться в новую квартиру, то стоит предпочесть площадь побольше. Это даст гарантию, что в этой квартире будет комфортно и спустя годы», - сказала маркетинговый директор отдела развития недвижимости Merko Ehitus Мерлин Вийлик.

1. Встроенные шкафы и чуланы в современных квартирах стали стандартным решением, которое требует примерно 10 – 20 м2 дополнительной площади. Еще недавно при переезде в новую квартиру из старого дома перевозились и ставшие родными шкафы, куда новоиспеченные хозяева старательно пытались запихнуть годами копившееся имущество. В результате квартира начинала постепенно превращаться в склад или музей. Сегодня практически весь быт можно упрятать за дверцы встроенного шкафа: и гладильная доска, и ворох неглаженого белья, и щетки с ведрами легким движением руки убираются с глаз долой. Люди все больше ценят простор и стильный интерьер и не хотят захламлять свое пространство лишней мебелью и горами вещей. Все ценнее становится грамотно спланированная жилая площадь, в которую заранее встроены шкафы и чуланы.

2. Помимо людей в квартиру должны уместиться и все их хобби. И для этого требуется место. Сегодня люди любого возраста имеют целый набор увлечений, которые являются важной частью их жизни. Жилье должно учитывать и эту потребность, которая, с точки зрения жилой площади, означает примерно 5 – 10 дополнительных квадратных метров. Сноуборд и рула, горные лыжи и ролики, хулахуп и велосипед, теннисные ракетки и оборудование для гольфа – список бесконечен. Активный образ жизни становится все популярнее, и это непременно стоит учитывать и при планировании жилья. Таким образом получится избежать ситуации, когда ролики приходится доставать из-под дивана.

3. При планировании жилья стоит учитывать и планы на будущее. Покупка нового дома – важное решение, которое в дальнейшем может повлиять на выбор детского сада, школы, рабочего места, кружков по интересам и, конечно, на круг общения. Переезд в новую квартиру может перевернуть привычный жизненный уклад с ног на голову. А еще новое жилье – это всегда затраты на новую кухню, гардеробную и прочее. И потому лучше заранее приобрести дом, в котором места будет с запасом на тот случай, если семья будет расти.