Евгению Малкину посоветовали вернуться из НХЛ в Россию

«Никогда не видел, чтобы у такого большого мастера, как Малкин, на одну точную передачу приходились две неточные. Евгению, при всём к нему уважении, не удался ни клубный сезон, ни национальный. Кстати, как и капитану его „Питтсбурга“ Сидни Кросби, который сезон НХЛ завалил и даже не поехал на чемпионат мира. В отличие от Малкина.

Моё мнение: Евгений немного засиделся в «Питтсбурге», тем более там всё равно основная ставка сделана на Кросби — как в своё время в «Детройте» на Стива Айзермана при другом ещё более сильном центре Сергее Фёдорове.