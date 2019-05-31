Ансип: сделаю всё, чтобы нынешнее правительство поскорее развалилось

Ансип желает Ратасу лишь одного: как можно скорее покинуть должность премьера. Ансип указал на то, что на выборах в Европарламент проиграли именно центристы, от которых в Брюссель прошла только Яна Тоом, находящаяся при этом во внутрипартийной оппозиции нынешнему правительству. "Те центристы, кто поддерживает нынешнюю коалицию, практически не получили голосов. Для возглавляемой Юри Ратасом Центристской партии это подавляюще разгромный результат", - считает Ансип, по оценке которого, Ратасу следует сделать выводы и, признав что сотрудничество с EKRE провалилось, постараться исправить репутацию Эстонии, дав шанс другим.

Ансип считает, что в нынешних условиях вполне разумным был бы даже союз реформистов с центристами. "Любая коалиция, в которой нет EKRE, для Эстонии, конечно же, полезнее, чем нынешняя коалиция", - говорит он.