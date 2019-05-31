В Таллинне может появиться площадь Бориса Немцова

По словам члена фракции Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами, передает Rus.ERR .

Реформисты считают, что в честь Немцова можно было бы назвать площадь у Музея марципана и кафе Maiasmokk в Старом городе - неподалеку от посольства РФ, но предлагают столичной мэрии рассмотреть и другие варианты.