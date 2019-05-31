В Лондоне арестовали три объекта элитной недвижимости стоимостью свыше 100 млн долларов

Речь идет об объектах, расположенных в престижных районах британской столицы. Их общая стоимость на момент покупки составляла 80 млн фунтов (свыше 100 млн долларов США), а зарегистрированы все три объекта на офшорные компании. Имя их владельца пока не раскрывается, но известно, что это политически значимое лицо, предположительно причастное к серьезному преступлению.

Закон, действующий в Великобритании с 2017 года, позволяет NCA при наличии ордера замораживать имущество или подозрительные активы стоимостью свыше 50 тыс. фунтов, если происхождение средств, на которые они были куплены, кажется подозрительным. Во время действия ордера владелец не может продать, передать кому-то или каким-либо другим способом избавиться от замороженной недвижимости. Если он не сможет объяснить происхождение средств, потраченных на покупку этого объекта или активов, то имущество будет конфисковано.

Наделение правоохранителей такими полномочиями объяснялось необходимостью борьбы с коррупцией и отмыванием денег лицами, купившими дорогую недвижимость в Великобритании на деньги сомнительного происхождения.

Это второй случай ареста недвижимости по новому закону. Так, в прошлом году Высокий суд Лондона санкционировал замораживание активов 55-летней жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, приговоренного к 15 годам тюрьмы за мошенничество. Замира Гаджиева владела домом в центре Лондона стоимостью 15 млн фунтов, полем для гольфа в Беркшире стоимостью 10,5 млн фунтов, а также совершала дорогие покупки, тратя миллионы фунтов. В ноябре прошлого года Гаджиева была арестована в Великобритании по запросу Азербайджана.