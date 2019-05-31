Пт, 31.05.2019
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Нарвские школьники завоевали призовые места на олимпиаде по китайскому языку

Елизавета Щура, занявшая третье место на республиканской олимпиаде по китайскому языку, и мэр Нарвы Алексей Евграфов

ФОТО: Николай Андреев

30 мая в Нарвском замке прошла торжественная церемония, на которой мэр города Алексей Евграфов наградил нарвских школьников, занявших высокие места на различных олимпиадах и конкурсах. Традиционно хорошие результаты молодые нарвитяне показывают в физике, математике, в русском языке. Но теперь есть еще два предмета, в которых нарвские школьники становятся лучшими - это робототехника и китайский язык.

Китайский преподают в трех городах

Всего дипломы и памятные сувениры от мэра получили 44 ученика. Руководитель городском Службы образования Лариса Дегель также поздравила учителей, которые готовили олимпиадников.

Спектр олимпиад и конкурсов, на которых хорошо выступили нарвские школьники в подходящем к концу учебном году - от физики и математики до рукоделия и домоводства. Но необычно много в этом году победителей из Нарвы было в различных школьных соревнованиях по робототехнике, а также хорошо выступили школьники, изучающие китайский язык.

Серебряный призер олимпиады по китайскому языку Александр Бойцов и его преподаватель Ма Шаджан.

ФОТО: Николай Андреев

Александр Бойцов из десятого класса Нарвского языкового лицея занял второе место на республиканской олимпиаде по китайскому языку (а также второе место в республиканских соревнованиях по программированию). Елизавета Щура - пятиклассница этого же лицея - заняла третье место на олимпиаде по китайскому языку.

Преподаватель, готовивший серебряного и бронзового медалиста - Ма Шаджан.

“В этом году конкурс был очень, как говорят по-русски, жесткий. Потому что много хороших учеников, и они все очень хорошо себя показали”, - рассказал он.

Олимпиада проводилась на базе Института Конфуция Таллиннского университета. В Эстонии китайский язык преподают школьникам в Таллинне, Тарту и в Нарве. В Обучение началось около шести-семи лет назад, в Нарве - пять лет назад, говорит Ма Шаджан.

Робототехника - пока не обязательный предмет

Учитель Кесклиннаской гимназии Владимир Рунин подготовил сразу несколько победителей и призеров различных республиканских соревнований по робототехнике.

“Эта тема очень интересна детям. Многие любит конструировать, особенно из Лего и каких-то дополнительных деталей, - объясняет преподаватель большое количество побед в соревнованиях по робототехнике. - А я учу их, как из этих деталей собрать действительно удачную модель робота и правильно ее запрограммировать”.

В данный момент робототехника в Кесклиннаской гимназии - это кружок, в котором дети начинают заниматься с пятого-шестого класса. Но в гимназическом звене есть также предмет по выбору “роботика и информатика”.

“Сейчас проводятся республиканские и международные соревнования, есть разные виды соревнований, - рассказывает Владимир Рунин. - Например, робот должен проехать по линии. Есть перетягивание каната, есть сумо, где два робота ставятся в круг, и побеждает тот, кто вытолкнет соперника из круга. К каждому соревнованию отдельно готовится модель робота и программа для управления им”.

По словам преподавателя, по уровню подготовки нарвские школьные команды на республиканских соревнованиях уступают лишь таллиннским.

Лучший результат - по физике

На республиканской олимпиаде по русскому языку как родному весь пьедестал заняли нарвитянки - первое место у Маргариты Колеговой из Кренгольмской гимназии, второе - у Арины Зиминой из Языкового лицея, третье - у Алеси Барановой из Пяхклимяэской гимназии.

Руководитель Службы образования Лариса Дегель отметила, что, не смотря на появление новых успешных дисциплин, наилучший результат - снова у физика. Ученик 11-го класса Нарвского языкового лицея Константин Дукач в этом учебном году занял третье место в олимпиаде Северных и Балтийских стран по физике, первое место в республиканской олимпиаде и высокие места еще в нескольких конкурсах по физике, а также математике.

Призер нескольких международных олимпиад по физике Константин Дукач и мэр Нарвы Алексей Евграфов.

ФОТО: Николай Андреев

Сегодня в Риге начинается европейская олимпиада по физике, где также выступает Константин. А в июле он в составе сборной Эстонии будет участвовать уже в международной олимпиаде по физике в Тель-Авиве.

Сам Константин называет самым серьезным своим достижением прошлогоднее - серебряную медаль международной олимпиады по физике, которая проходила в Португалии.

“Я начал заниматься в седьмом классе, мне сразу понравилось”, - рассказал он об увлечении физикой.

С седьмого класса и по нынешний день физику Константину преподает Александр Черкашин.

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