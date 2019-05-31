Масштабная операция на юге Эстонии: полицейский спецназ задержал автоугонщиков

Около трех утра 31 мая полиция вместе со спецназом провела операцию, в ходе которой были задержаны два угонщика из Литвы. Недавно они угнали в Тарту на Рыыму-теэ ценный автомобиль Toyota RAV4.

Им удалось быстро увеличить радиус сигнала смарт-ключа стоявшей перед домом машины, открыть двери и уехать. Полиция сообщила о случившемся автовладельцу, и практически в то же время спецназ на машинах окружил выезжавшую из города Toyota и ехавший перед ней сопровождающий автомобиль и заставил беглецов остановиться.

Полицейская операция прошла по плану: за рулем угнанного с помощью специальной техники сопровождающего автомобиля и угнанной в Тарту Toyota находились граждане Литвы. Они были задержаны. Во время задержания автомобили не пострадали, и полиция вернула Toyota владельцу.

Сегодня прокуратура будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. Пока рано говорить, связаны ли задержанные с угонами и попытками угонов, совершенными в предыдущие недели. Все подробности выяснятся в ходе уголовного производства.

Глава службы Лыунаской префектуры по борьбе с организованными и тяжкими преступлениями Райн Восман отметил, что, несмотря на то, что угонщики пойманы, автовладельцы должны сохранять бдительность и принять дополнительные меры для защиты своего имущества.

«Один из способов защитить от угона машину с бесключевым доступом – хранить смарт-ключ в металлической коробке, которая препятствует перехвату сигнала», - порекомендовал он.

Восман добавил, что он был рад услышать, когда сегодня ночью по экстренному номеру позвонил житель Тартумаа, отреагировавший на призыв полиции сообщать о подозрительных машинах и людях, которые могут быть связаны с кражами ценных автомобилей.