Саакашвили, получивший гражданство Украины благодаря Путину, назвал это троллингом

В своем новом доме в пригороде Киева, который Саакашвили начал строить еще три года назад, политик поделился мыслями о том, почему с подачи президента РФ Владимира Путина Зеленский выдал ему паспорт Украины. По его словам, это был троллинг со стороны Путина.

Напомним, как развивался этот «троллинг»: 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей Украины; в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского этот шаг России раскритиковали; 25 апреля в ответ на это Путин заявил, что не собирался провоцировать Киев, а выдача паспортов - чисто гуманитарная миссия; 27 апреля Путин допустил возможность предоставления «упрощенного» гражданства РФ всем желающим жителям Украины; Зеленский назвал это пропагандой и и сам предложил убежище и гражданство всем россиянам, готовым «сражаться за свободу»; Путин на это ответил, что русские и украинцы вообще один народ, и от наличия общего гражданства выиграют все. Вот тогда Путин и посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили, которого «украинский режим» незаконно лишил гражданства и выслал из Украины.

Ровно через месяц новый президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили паспорт гражданина Украины. Теперь всю эту ситуацию, которая привела к возвращению гражданства, Саакашвили называет «путинским троллингом».

«Это был такой троллинг... Вообще, я - любимый персонаж Владимира Путина. Он не может без меня долго существовать. Каждый раз что-то обо мне вспоминает. И когда он объяснял россиянам, почему в России оппозиция не нужна, то говорил, что, мол, вы что, хотите, „чтобы десятки Саакашвили бегали по России? Чтобы много „Саакашвили“ бегали по Уралу, по Сибири, по Москве, в других городах?», - вспомнил Саакашвили высказывание Путина во время большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2017 года. Тогда президент РФ, отвечая на вопрос и избегая упоминания фамилии Навального, обозначил его как «персонаж, которого вы упомянули» и сравнил с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Путин, действительно, уже более десяти лет питает «слабость» к Саакашвили. Стоит вспомнить хотя бы громкий скандал, произошедший в Кремле 12 августа 2008 года во время пятидневной войны в Южной Осетии, когда в присутствии президента Франции Николя Саркози Владимир Путин пообещал повесить Саакашвили за яйца.

«Путин, конечно, через различные каналы посылал сигнал Владимиру Зеленскому, что это - проверка (выдаст паспорт или не выдаст - прим. ред.). Если мне позволят вернуться в Украину, то это означает, что Зеленский - не совсем тот человек, на которого надеются в Москве. Но Зеленский это сделал. И для меня это стало доказательством того, что он действительно независимый от Москвы и от местных олигархических интересов человек», - сделал вывод Саакашвили.

Вспоминая о дне своего возвращения в Киев, куда он прилетел рейсом из Варшавы (в Польшу он был депортирован в феврале 2018 года в связи с лишением гражданства президентом страны Петром Порошенко), Саакашвили рассказал, что на польской границе к нему «прицепились российские телекомпании».

«И мой ответ был такой, что, мол, ребята, как бы вы ни издевались над идеей Украины, но она только что выбрала абсолютного аутсайдера - человека, который очень отличается от всех ваших политиков. Вот когда у вас изберут комика вроде Михаила Галустяна, тогда я вас поздравлю и с огромным удовольствием буду с вами общаться, потому что тогда вы станете свободными...», - рассказал политик.