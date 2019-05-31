В июне в футболе начнут действовать новые правила

Игрокам атакующей команды запретят вставать в "стенку" обороняющихся при исполнении штрафного удара. Максимально допустимое расстояние — метр от "стенки". При этом свою "стенку" атакующим выстраивать разрешено: это можно делать между мячом и "стенкой" соперника, чтобы максимально затруднить видимость вратарю. В IFAB считают, что это уменьшит затяжки времени и ускорит игру - нередко подготовка штрафного удара занимает две, три или даже четыре минуты из-за стычек

Отныне игроков будут наказывать за непреднамеренную (случайную) игру рукой в атаке в том случае, если она привела к голевому моменту или забитому голу. Касания мяча рукой в своей штрафной площади арбитр будет трактовать, как и прежде.

В некоторых ситуациях после попадания мяча в судью будет назначаться "спорный мяч". Сейчас игра в таких случаях не останавливается. Даже в тех эпизодах, когда из-за касаний арбитра возникают голевые моменты или… сами голы. В конце мая в четвертом по силе дивизионе Нидерландов встречались "Харкемасе Бойс" и "Хук" (4:2). В одном из моментов судья Морис Пааруис не просто дотронулся до мяча, а умудрился забить и впоследствии засчитать собственный гол.

Борьба с затяжками продолжается: заменяемый игрок теперь должен уходить через ближайшую боковую линию, а не идти через все поле к скамейке запасных. В концовках матчей этим часто пользуются тренеры, заменяющие футболистов именно с противоположной бровки. По задумке IFAB, нововведение существенно сэкономит время, а также минимизирует обнимания с каждым встречным партнером и прочие уловки.

Ускорить игру должно новое правило розыгрыша удара от ворот: теперь мяч можно трогать сразу, а не ждать, пока он выкатится за пределы штрафной площади. Этот пункт обрадует команды, которые начинают строить атаки от своих ворот через короткий пас.

Желтые и красные карточки теперь будут давать не только футболистам, но и тренерам. Жесты и вербальные требования покинуть скамейку и отправиться на трибуну — все это в прошлом. Смысл правила: улучшить поведение тренеров и их помощников, которые порой позволяют себе много лишнего.

Коснулись изменения и пенальти. С 25 июня перед пробитием 11-метрового вратари смогут стоять на линии ворот только одной ногой, а не двумя, как этого ранее требовал регламент.